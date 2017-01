TV- und Radiotipps für Dienstag, 10. Jänner

Mein Gemeindebau, Milch – Ein Glaubenskrieg, Universum: Eisbabys, Report, Swinger, Kreuz & quer: Mütter in Schande und So ist Paris

20.15 REPORTAGE

Mein Gemeindebau (1/4) Rund eine halbe Million Menschen bevölkert die Gemeindebauten, die kleinen Dörfer in der Großstadt. In vier Teilen geht ATV der Frage nach, was deren Reiz ausmacht, und begleitet dabei den Einsatztrupp von Wiener Wohnen, der sich um die Mieter kümmert. Bis 21.20, ATV

20.15 THEMENABEND

Milch – Ein Glaubenskrieg Wie gesund ist Milch? Ist sie noch ein Naturprodukt? Oder kann sie sogar krankmachen? Das lange Zeit saubere Image der Milch bröckelt. Um 21.15 Uhr folgt Gut, besser, vegan? über Visionen und Ziele der Veganerszene. Im Gespräch mit Thierry Souccar nimmt um 22 Uhr Kampagnen der Milchindustrie unter die Lupe. Souccar ist Journalist und Buchautor. Bis 22.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Eisbabys – Eine Kindheit in der Antarktis Das Leben der kleinen Kaiserpinguine: Schauplatz ist einer der kältesten Orte der Welt – die Antarktis. Hier wachsen die ungewöhnlichen Vögel auf, hier sind sie Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius und peitschenden Schneestürmen ausgesetzt. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Mythos Geschichte: Glanz der Historie – Traditionshotels in Österreich: Berghotels (1/2) Als die Städter die Lust an den Alpen entdeckten, war das die Geburtsstunde der Berghotels. Es geht um das legendäre Panhans am Semmering, den Tiroler Stanglwirt und das Klosterbräu in Seefeld. Bis 21.55, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen bei Susanne Schnabl: 1) Die neue Flüchtlingsbewegung. 2) Kerns Rede in Wels. 3) Neujahrsvorsätze. 4) Name als Schicksal. Live zu Gast im Studio ist Peter Webinger, im Innenministerium zuständig für Asyl und Migration. Bis 22.00, ORF 2

22.05 TALK

Gags, Gags, Gags – Die Willkommen Österreich Halbjahresbilanz Stermann und Grissemann ziehen die Bilanz des vergangenen Herbsts und präsentieren die Highlights der letzten Sendungen. Bis 23.00, ORF 1

22.25 MEHR ACTION IM BETT

Swinger (Swung, GB 2015, Colin Kennedy) Um einen Ausweg aus Davids (Owen MacDonnell) Potenzproblemen zu finden, überredet Alice (Elena Anaya) ihren Partner, sich mit ihr in einer Art Selbstversuch in der Swinger-Szene umzusehen, um erotische Anregungen zu bekommen. Die Recherche soll sowohl Davids Misere beheben als auch als Material für einen Bericht für Alices Zeitschrift dienen. Mit Elizabeth McGovern aus Downton Abbey als Inhaberin des Sextempels. Bis 23.50, 3sat

22.35 MAGAZIN

Kreuz & quer: Mütter in Schande In Marokko gelten unverheiratete Mütter als Huren und ihre Kinder als Bastarde. Die Marokkanerin Hafida trotzt diesem bitteren Vorurteil und kämpft erfolgreich für die Rehabilitierung lediger Mütter. Um 23.25 Uhr folgt Die Äbtissin: Eine Frau kämpft um die Macht. Noch im 19. Jahrhundert sollen Frauen in der katholischen Kirche höchste Ämter bekleidet haben. Ihre bischöfliche Macht stand unter dem direkten Schutz von Kaisern, Königen und Päpsten. Bis 0.10, ORF 2

23.00 IN MEMORIAM

Science Busters Spezial – Oberhummer Award 2016 Im November 2016 wurde erstmals der Oberhummer Award verliehen – im Gedenken an den vor einem Jahr verstorbenen Science Buster Heinz Oberhummer. Erhalten hat den Preis der 88-jährige Magier James Randi, der die Tricks von "echten" Magiern und Wunderheilern aufdeckte. Bis 23.50, ORF 1

23.55 VIVE LA FRANCE

So ist Paris (Paris, F 2008, Cédric Klapisch) Im Zentrum des Episodenfilms steht der Tänzer Pierre, der vom Balkon aus das Leben seiner Mitmenschen beobachtet. Paris ist dabei zur Abwechslung einmal nicht Savoir-vivre auf den Champs-Élysées, sondern bevölkert von Menschen in prekären Umständen. So etwas gelingt nur dem französischen Kino: ein Film, pappig süß und verkitscht, der trotzdem das Herz erwärmt. Mit Juliette Binoche, Fabrice Luchini und Romain Duris. Bis 1.55, BR