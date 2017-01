Die 21 spannendsten Blockbuster-Games 2017: Große Kaliber

Diese Blockbuster werden euch das neue Jahr versüßen

Es fühlt sich fast schon wie ein Geburtstag an, denn jedes Jahr kann man aufs Neue mit ihnen rechnen: Spiele, die in regelmäßigen Abständen erscheinen und das Spielerherz erstrahlen lassen. Dabei spielen auch diesmal der Fußball-Klassiker "FIFA 18" und der Ego-Shooter "Call of Duty" eine große Rolle, die ihren jährlichen Veröffentlichungstermin haben.

Währenddessen sind aber auch andere große Publisher darauf bedacht, ihre Spielereihen mit neuen Titeln fortzusetzen. Obwohl "Assassin's Creed" in der Vergangenheit schon öfters geschwächelt hat, glaubt Ubisoft weiterhin an seine Assassinen und veröffentlicht 2017 einen weiteren Teil der Reihe. Gerüchten zufolge soll es ins alte Ägypten gehen. "Metal Gear Survive" ist wiederum die Fortsetzung der beliebten Spielreihe "Metal Gear", die erstmals ohne Hideo Kojima auskommen muss. Wie gut sich die Zombies in diesem Titel machen, bleibt abzuwarten. Abseits der erwartbaren Serienproduktionen haben wir in unserem Überblick eine Reihe spannender Werke herausgepickt, die für 2017 angekündigt wurden. Bleibt zu hoffen, dass sie alle halten, was sie versprechen.