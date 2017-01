UN-Vermittler: Breitere Zypern-Konferenz am Donnerstag

Espen Barth Eide spricht von "gutem Anfang"

Nikosia/Lefkosa – Die internationale Konferenz zur Überwindung der Teilung Zyperns wird am Donnerstag (12. Jänner) stattfinden. Dies erklärte am Montag der Sondergesandte der Vereinten Nationen (UN) für die Zypernfrage, Espen Barth Eide, nach Abschluss des ersten Treffens der politischen Führungen der griechischen und türkischen Zyprioten in Genf. "Es war ein guter Anfang heute", sagte der Norweger.

Der Erfolg der breiteren Konferenz am 12. Jänner hänge von den Fortschritten ab, die bei den bilateralen Gesprächen am Montag, Dienstag und Mittwoch erzielt werden, sagte der Vermittler weiter. Sollte am 12. keine endgültige Einigung erzielt werden können, werde es weitere Verhandlungsrunden geben, hieß es. Im Mittelpunkt standen am Montag hauptsächlich Themen der Vermögen von griechischen- und türkischen Zyprioten, die nach der Teilung der Insel im Jahre 1974 auf der jeweils anderen Seite der Insel geblieben sind.

An der Konferenz am 12. Jänner werde neben Griechenland, der Türkei und der vormaligen Kolonialmacht Großbritannien auch die EU als Beobachter teilnehmen, teilte Espen Barth Eide weiter mit. Welche Vertreter der drei Garantiemächte nach Genf kommen werden, konnte Eide nicht sagen. "Sie werden auf höchster oder zweithöchster Ebene dabei sein", sagte er. Die Pressekonferenz wurde vom zypriotischen Fernsehen (RIK) übertragen. (APA, 9.1.2017)