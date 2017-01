Trump-Zitat gelesen vom "Joker": Tweet von Mark Hamill sorgt für Furore

Der "Star Wars"-Schauspieler spricht den Bösewicht Joker in "Batman"-Serien

Den meisten dürfte Mark Hamill als Luke Skywalker aus "Star Wars" bekannt sein. Der Schauspieler ist jedoch auch als Sprecher für Animationsserien tätig. So hat er seine Stimme dem Bösewicht Joker aus den "Batman"-Serien verliehen. So hat er nun einen Tweet des designierten US-Präsidenten Donald Trump vorgelesen und sorgt damit für Furore auf Twitter.

"Happy New Year to all, including to my many enemies …"

Begonnen hat es mit dem Neujahrs-Tweet von Trump. "Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!" Autor und Schauspieler Matt Oswalt hatte die "Glückwünsche" geretweetet: "Das klingt wie etwas, das der Joker sagen würde, bevor er einen Schwarm Killerbienen auf Gotham loslässt".

this sounds like something the Joker would say right before releasing a swarm of killer bees into Gotham https://t.co/SyKsCHvyuh — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) 31. Dezember 2016

Hamill fühlte sich davon angespornt, Oswalts Fantasie Leben einzuhauchen und veröffentlichte nun ein Soundfile. Darin liest er den Tweet mit seiner Joker-Stimme vor. Der Twitteria gefällts– der Tweet wurde seit 8. Jänner über 39.000 Mal erneut geteilt und erhielt über 63.000 Likes.

Dem Titel "The Trumpster Quote #1" nach zu urteilen dürften in Zukunft noch weitere Trump-Zitate folgen. (red, 9.1.2017)