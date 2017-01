Hermann-Maier-Galerie mit Titannagel

Die Ausstellung zeigt alle Olympia- und WM-Medaillen, sowie alle Weltcup-Kristallkugeln, die Maier in seiner Karriere errungen hat. Mittlerweile spielen die Trophäen in Maiers Leben eine geringe Rolle. Mit zwei Hotels, einer Skischule und drei Kindern ist Maier ausgelastet. "Ich habe gar keine Zeit, mir zu überlegen, was das alles bedeutet. Ich lebe in der Gegenwart."