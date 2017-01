"Angespannte Situation": Wehsely lässt Spitäler mit Gangbetten prüfen

PHC Mariahilf öffnete wegen Grippewelle am Sonntag: Nur vier Patienten in Praxis

Wien – Der frühe Beginn der Grippewelle war zwischen den Weihnachtsfeiertagen eine besondere Herausforderung für Patienten, Ärzte und Ambulanzen. Viele niedergelassene Ärzte hatten wegen Urlaubs geschlossen, die Patienten mussten in den Spitalsambulanzen lange Wartezeiten in Kauf nehmen, in den Wiener Spitälern mussten zahlreiche Patienten in Gangbetten untergebracht werden. Patientenanwältin Sigrid Pilz machte vergangene Woche die Urlaubsplanung der niedergelassenen Ärzte für die steigende Zahl an Gangbetten mitverantwortlich.

Die Wiener Ärztekammer zog in einer Aussendung am Montag dennoch positive Bilanz über die Versorgung während der Weihnachtsfeiertage. Knapp zwei Drittel der Hausärzte seien in dieser Zeit im Einsatz gewesen, geht aus Zahlen des Ärztefunkdiensts hervor, der über alle Urlaubs- und Krankmeldungen der niedergelassenen Ärzte verfügt.

Wehsely ortet politische Kampagnen

Um die Ambulanzen zu entlasten, entschloss sich Wolfgang Mückstein, ein Arzt des Primary-Health-Care-Zentrums Mariahilf, die Ordination auch am vergangenen Sonntag zu öffnen. Von 10 bis 15 Uhr waren die Ärzte bereit, Patienten zu betreuen, doch in dieser Zeit kamen nur vier Patienten, berichtet der Arzt auf Facebook.

Die Wiener Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) lässt nun die Situation überprüfen, wie sie am Montag in einer Aussendung mitteilte. Gleichzeitig ortete sie "politische Kampagnen", die auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen würden. "In allen Bereichen werden absolute Spitzenleistungen erzielt, die diese angespannte Situation mit Professionalität bewältigen." Dass Mitarbeiter nun "angepatzt" würden, dagegen wehre sie sich mit Nachdruck.

"Angespannte Situation"

Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die angespannte Situation "nicht zu verleugnen" und eine Überprüfung der jeweiligen Abläufe bereits angeordnet worden sei: "Das Bettenmanagement wird in den einzelnen Häusern vorgenommen. Ich habe die Generaldirektion bereits veranlasst, hier die Berichte aus jedem Haus anzufordern, die sorgfältig geprüft werden."

"Warum die entwickelten Prozedere in einzelnen Bereichen besser und in anderen schlechter funktionieren, wird analysiert und bereinigt", versprach Wehsely. Klar sei jedoch auch, dass die Spitalsambulanzen entlastet werden müssten – und dies nur mit einer besseren Einbindung des niedergelassenen Bereichs funktionieren werde.

"Gangbetten sind ein unerträglicher Zustand und es werden vielfältige Maßnahmen gesetzt, diesen zu beenden", beteuerte die Ressortchefin. Möglich seien etwa das Öffnen und interdisziplinäre Besetzen von Abteilungen oder das Rückholen von Mitarbeiter aus dem Urlaub. (red, APA 9.1.2016)