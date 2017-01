Grippewelle: Trotz Sonntagsöffnung nur vier Patienten in Praxis

Ärztekammer mit Versorgung über Weihnachten zufrieden

Wien – Der frühe Beginn der Grippewelle war zwischen den Weihnachtsfeiertagen eine besondere Herausforderung für Patienten, Ärzte und Ambulanzen. Viele niedergelassene Ärzte hatten wegen Urlaub geschlossen, die Patienten mussten in den Spitalsambulanzen lange Wartezeiten in Kauf nehmen, in den Wiener Spitälern mussten zahlreiche Patienten in Gangbetten untergebracht werden . Patientenanwältin Sigrid Pilz erklärte vergangene Woche, dass die Urlaubsplanung der niedergelassenen Ärzte für die steigende Anzahl der Gangbetten mitverantwortlich sei.

Die Wiener Ärztekammer zieht in einer Aussendung dennoch eine positive Bilanz über die Versorgung über die Weihnachtsfeiertage, denn knapp zwei Drittel der Hausärzte seien über die Feiertage im Einsatz gewesen. Das geht aus Zahlen des Ärztefunkdienstes hervor, der über alle Urlaubs- und Krankmeldungen der niedergelassenen Ärzte verfügt.

Um die Ambulanzen zu entlasten, entschloss sich Wolfgang Mückstein, ein Arzt des Primary-Health-Care-Zentrum Mariahilf, die Ordination auch am Sonntag zu öffnen. Von 10 bis 15 Uhr waren die Ärzte bereit, Patienten zu betreuen, doch in dieser Zeit kamen nur vier Patienten, berichtet der Arzt auf Facebook. (red, 9.1.2016)