Erdoğan baut seine Macht weiter aus: Beratungen über Präsidialsystem

Die Debatte über die Verfassungsreform soll zwei Wochen dauern. Der Präsident wäre dann auch Regierungschef

Ankara – Das türkische Parlament beginnt am Montag die Beratungen über die Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei. Die Debatte werde rund zwei Wochen dauern, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Regierungspartei AKP will auf Betreiben von Recep Tayyip Erdoğan ein Präsidialsystem einführen. Das würde den Präsidenten deutlich stärken: Er wäre dann nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Das Parlament würde geschwächt.

Für die von Erdoğan angestrebte Volksabstimmung über das Präsidialsystem müssen mindestens 330 der 550 Abgeordneten für die Reform stimmen. Die islamisch-konservative AKP verfügt über 316 Sitze und ist auf Stimmen der ultranationalistischen MHP angewiesen. Die kleinste Oppositionspartei hat 40 Sitze im Parlament. MHP-Chef Devlet Bahceli unterstützt das Vorhaben, in der Partei regt sich aber auch Widerstand dagegen.

Referendum im Spätwinter oder Frühling

Die beiden anderen Oppositionsparteien – die Mitte-links-Partei CHP und die prokurdische HDP – laufen Sturm gegen die Reform und befürchten eine Diktatur. Erdoğan würde die Reform unter anderem das Recht verleihen, per Dekret zu regieren. Die Regierung rechnet im Frühjahr mit einem Referendum. Kommt die notwendige Dreifünftelmehrheit in der Nationalversammlung zustande, folgt am ersten Sonntag nach Ablauf von 60 Tagen nach der Abstimmung ein Referendum.

Am Montag protestierten nach einem Aufruf der CHP einige hundert Personen vor dem Parlament gegen die Pläne. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserkanonen gegen die Demonstranten vor. (dpa, 9.1.2017)