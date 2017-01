Jürgen Melzer und Haas spielen Australian-Open-Qualifikation

Nur Dominic Thiem und Gerald Melzer stehen fix im Hauptbewerb

Melbourne – Jürgen Melzer und Barbara Haas sind die einzigen beiden österreichischen Vertreter in der Qualifikation für die am Montag beginnenden, mit 50 Mio. australischen Dollar (34,64 Mio. Euro) dotierten Australian Open. Fix im Hauptbewerb stehen nur der Weltranglisten-Achte Dominic Thiem und Jürgens Bruder, Gerald Melzer.

Der 35-jährige Jürgen Melzer, der nach zehnmonatiger Verletzungsauszeit im vergangenen Juli auf die Tour zurückgekehrt war, verbesserte sich diese Woche zurück in die Top 300. Zuletzt hatte er in Melbourne vor zwei Jahren aus der Qualifikation heraus die zweite Runde erreicht. Die noch 20-jährige Haas ist aktuell Österreichs Nummer eins der Damen. Sie hatte sich bei den US Open im vergangenen Sommer erstmals für ein Major-Turnier qualifiziert und spielt bei den Australian Open erstmals in der Qualifikation. (APA; 9.1.2017)