Wolfsburg verpflichtet Paul-Georges Ntep

Französischer Nationalspieler als weitere Offensivkraft für Niedersachsen

Wolfsburg – Der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat in Paul-Georges Ntep einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Der zweifache französische Nationalspieler kommt von Stade Rennes, für das er in 74 Liga-Spielen 18 Tore erzielt hat. Bei Wolfsburg erhält er einen Vertrag bis 2021. Das teilte der VfL am Montag mit. Die Ablösesumme für den 24-Jährigen beträgt gut fünf Millionen Euro.

Ntep ist am Sonntagabend im Trainingslager der Niedersachsen im spanischen La Manga eingetroffen und trainierte am Montag erstmals mit seinem neuen Team. Der Franzose ist nach Yunus Malli, Riechedly Bazoer und Victor Osimhen der vierte neue Spieler des VfL in diesem Winter. Für den zu Paris St. Germain gewechselten Julian Draxler haben die Wolfsburger mindestens 42 Mio. Euro eingenommen. (APA; 9.1.2017)