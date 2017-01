Tennis: Für den großen Traum ist es nie zu spät

foto: apa/afp/abramovich

Gerade hat sie im Finale des argentinischen Master Cups im edlen Hurlingham-Tennisclub von Buenos Aires ihre 80-jährige Rivalin Rosa Gema Bare geschlagen. Obarrio steht in ihrer Altersklasse im argentinischen Tennis an dritter Stelle.

2015 war sie noch nationale Meisterin. Dieses Jahr will sie an der Seniorenweltmeisterschaft in Florida teilnehmen. "Es ist meine Obsession, da zu gewinnen", sagt sie. (APA; 9.1.2017)