Bestätigt: "Mass Effect Andromeda" erscheint Ende März

Video und Screenshots bieten frische Einblicke in das Sci-Fi-Epos

Electronic Arts hat im Zuge der vergangenen Consumer Electronics Show in Las Vegas den Erscheinungstermin für das Sci-Fi-Action-Rollenspiel "Mass Effect Andromeda" bekanntgegeben. Das Game wird demzufolge am 23. März für PC, PS4 und Xbox One in den Handel kommen.

Anpassungsfähig

Im Rahmen der CES-Eröffnungs-Keynote wurden zudem frische Einblicke in das Kampfsystem und speziell die Anpassungsmöglichkeiten für den Spielcharakter gegeben. Neu ist, dass man nun laufend zwischen verschiedenen Fähigkeiten wechseln, die in den Vorgängern noch an individuelle Klassen gebunden waren.

nvidia geforce Der neue Trailer zu "Mass Effect Andromeda"

Entdecker

Die komplett eigenständige Geschichte spielt lange nach den Ereignissen der ersten drei Teile. Spieler können entweder als Sarah oder Scott Ryder in Aktion treten. Aufgabe ist es als Mischung aus Soldat und Entdecker einen neuen bewohnbaren Planeten für die Menschheit zu finden. (zw, 9.1.2017)