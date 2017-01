"Rogue One" weiter an der Spitze der US-Kinocharts

Gefolgt von "Hidden Figures" und "Sing"

Los Angeles – Der "Star Wars"-Ableger "Rogue One" und das Drama "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" waren am Wochenende die Spitzenreiter an den nordamerikanischen Kinokassen. Nach ersten Schätzungen am Sonntag spielte das Weltraummärchen "Rogue One: A Star Wars Story" an seinem vierten Wochenende rund 22 Mio. Dollar (20,9 Mio. Euro) ein.

Damit flossen seit dem Kinostart allein in den USA und Kanada schon 477 Mio. Dollar in die Kasse. "Hidden Figures" landete mit geschätzten 21,8 Millionen Dollar ganz knapp hinter "Rogue One". Bei der abschließenden Auszählung am Montag könnte der biografische Film um eine Gruppe afroamerikanischer NASA-Wissenschaftlerinnen, die in den 1950er und 1960er-Jahren das US-Raumflugprogramm unterstützten, auch noch die Nase vorn haben. Der Film von Theodore Melfi kommt Anfang Februar in die österreichischen Kinos.

Auf Platz drei landete der Trickfilm "Sing" mit den Stimmen von Matthew McConaughey, Reese Witherspoon und Scarlett Johansson. Der Erlös seines Kartenverkaufs lag in den USA und Kanada bei knapp 19,6 Mio. Dollar. Nach drei Wochen in den Charts knackte "Sing" damit die 200-Mio.-Dollar-Hürde. (APA, 9.1.2017)