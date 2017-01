Flora Petrik ist neue Vorsitzende der Jungen Grünen

Die 22-jährige Burgenländerin wurde zur neuen Sprecherin der Parteijugend gewählt

St. Gilgen – Die Jungen Grünen haben eine neue Vorsitzende. Die gebürtige Burgenländerin Flora Petrik wurde am Samstag auf dem Bundeskongress der grünen Parteijugend in St. Gilgen am Wolfgangsee gewählt.

Die 22-Jährige studiert Germanistik und Bildungswissenschaften in Wien, wo sie seit 2015 auch Landessprecherin ist. Die bisherigen Bundessprecher Diana Witzani und Kay-Michael Dankl hatten nicht mehr kandidiert. (red, 9.1.2017)