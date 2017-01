Wifi und Demner, Merlicek & Bergmann bilden sich wieder gemeinsam weiter

Agentur gewann nach Wettbewerbspräsentation den Etat der Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern

Wien – Demner, Merlicek & Bergmann holt nach einer mehrstufigen Wettbewerbspräsentation den Etat der Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern (Wifi) wieder zurück. Die Agentur war schon einmal über Jahre für den Markenauftritt des Wifi verantwortlich.

Wifi-Österreich-Kurator Markus Raml: "Demner, Merlicek & Bergmann gelang es am besten ein Konzept vorzustellen, das kreativ aus dem Vollen schöpft, aber die Anforderungen und Rahmenbedingungen einer modernen Aus- und Weiterbildungsinstitution nicht zu kurz kommen lässt. Wir freuen uns schon auf eine neuerliche produktive Zusammenarbeit."

Mariusz Jan Demner: "Wir freuen uns in diesem Fall doppelt, dass unserer Ideen Anklang fanden. Gelang es doch, die Regel 'They never come back' zu durchbrechen." (red, 9.1.2017)