Ärger wegen Blogbeitrag: "Tichys Einblick" sorgt für Kündigungen bei Xing

Xing-News-Herausgeber Roland Tichy veröffentlichte Text von Jürgen Fritz, der "grün-linke Gutmenschen" als "geistig-psychisch krank" bezeichnete – Tichy entschuldigt sich

Hamburg – Viele Nutzer ärgern sich derzeit über Xing und kündigen ihren Abschied von dem Karriereportal an. Grund dafür ist Roland Tichys Blog "Tichys Einblick". Tichy ist Herausgeber des Xing-News-Formats "Klartext". In seinem Blog veröffentlichte er einen Gastbeitrag von Jürgen Fritz, der "grün-linke Gutmenschen" als "geistig-psychisch krank" bezeichnete.

Die Kündigungswelle hatte Mathias Richel losgetreten, Kreativdirektor der Social-Media-Agentur TLGG. Richel kündigte seinen Abschied von Xing auf Facebook und Twitter an. Begründung: Tichy publiziere in seinem Blog "neurechte Beiträge", "in denen Andersdenkende pathologisiert werden". Mit seiner Nutzung von Xing wolle er dazu nicht beitragen.

Daraufhin kündigten am Wochenende auf Twitter zahlreiche Nutzer ihren Abschied von Xing an. Am Sonntagnachmittag wurde der Hashtag #Xing zum Trending Topic in der Twitter-Timeline in Deutschland.

Der Text von Jürgen Fritz wurde inzwischen von Tichys Blog entfernt. "Der Beitrag 'Warum Sie mit psychopathologisch gestörten Gutmenschen nicht diskutieren sollten' hätte hier nicht erscheinen dürfen", ist auf dem Portal zu lesen. "Unterstellung von Pathologie ist für Tichys Einblick keine politische Diskussionsbasis. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich. Roland Tichy und die Redaktion bedauern das und bitten um Entschuldigung", heißt es jetzt dort. (red, 9.1.2017)