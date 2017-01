Frankfurter "Tatort"-Folge "Land in dieser Zeit": Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Dass es Rechtsradikalismus auch in intellektuell gibt, das kann man gut und gerne wieder einmal zeigen. Leider bleibt's beim Hinweis auch fast schon", so Roman Gerold im TV-Tagebuch des STANDARD. "So viele heiße Eisen angesprochen werden – die Pressepolitik der Polizei in der Flüchtlingskrise eingeschlossen -, so schal bleiben Analyse und Figurenzeichnung. Das ist umso irritierender, als dieser 'Tatort' erstaunlich früh nichts mehr mit seiner Zeit anzufangen weiß und nur noch Offensichtliches in die Länge zieht. Schade um das zeitgemäße Thema."

Wie hat Ihnen dieser "Tatort" gefallen? Top oder Flop? (red, 8.1.2017)