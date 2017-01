Liverpool blamiert sich mit 0:0 gegen Plymouth

Der jüngsten Reds-Startelf aller Zeiten gelang gegen den Viertligisten kein Treffer

Liverpool – Liverpool hat sich am Sonntag in der dritten Runde des englischen Fußball-FA-Cups blamiert. Die von Jürgen Klopp betreuten "Reds" kamen an der Anfield Road gegen den Viertligisten Plymouth Argyle über ein 0:0 nicht hinaus. Über den Aufstieg muss nun ein Wiederholungsspiel in Plymouth entscheiden. Liverpool war gegen den "Underdog" mit einer B-Elf und der jüngsten Startelf aller Zeiten angetreten.

Mit zehn Änderungen gegenüber dem 2:2 bei Sunderland am Montag wollte Klopp Kräfte für das am Mittwoch anstehende Liga-Cup-Semifinal-Hinspiel gegen Southampton sparen. Trotz über weite Strecken rund 80 Prozent Ballbesitz gelang dem Zweiten der Premier League kein Treffer. Auch die Einwechslungen der Stammkräfte Daniel Sturridge, Adam Lallana und Roberto Firmino änderten daran nichts. (APA, 8.1.2016)