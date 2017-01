TV- und Radiotipps für Montag, 9. Jänner

Das Testament des Dr. Mabuse, Mörderische Stille, Children of the arctic, Wer, wenn nicht wir, The Darknet, David Bowie, der Weg zur Legende, Atmen

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Online-Casino zahlt Gewinn nicht aus Es geht um erspielte 19.000 Euro, die nie beim Gewinner angekommen sind. Bis 18.51, ORF 2

20.15 FILMSCHATZ

Das Testament des Dr. Mabuse (D 1933, Fritz Lang) Der wahnsinnige Verbrecher Dr. Mabuse (Rudolf Klein-Rogge) befindet sich in einer Nervenklinik. Doch es gelingt ihm, den Klinikchef zu hypnotisieren und mit dessen Hilfe eine Verbrecherbande zu organisieren. Langs Schwarzweißklassiker wurde von den Nazis verboten, der Regisseur emigierte in die USA. Bis 22.15, Arte

20.15 KRIMI

Mörderische Stille (D 2016, Friedemann Fromm) Eine Wasserleiche taucht in der Wilhelmshavener Bucht auf. Der Tote war Offizier der niederländischen KFOR-Truppen im Kosovo. Kriminalhauptkommissar Holzer (Jan Josef Liefers) ermittelt. Bis 21.45, ZDF

foto: zdf

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um: 1) Doppelmord in Perchtoldsdorf – Überforderung durch Pflege. 2) "Nein, du verlässt mich nicht!" – Tödliche Gewalt gegen Frauen. 3) Herr Hebamme. Bis 22.00, ORF 2

21.20 DOKU-SOAP

Die Flugretter – jede Sekunde zählt Wie sieht die Arbeit eines Flugrettungsteams aus? Neues Format, in vorerst vier Folgen gegossen. Bis 22.25, ATV

22.25 REPORTAGE

Die Reportage: Alpendämonen Scharen von Perchten mit langen Hörnern, höllischen Masken, rasselnden Ketten und lauten Glocken ziehen jedes Jahr Anfang Dezember durch Österreich. Manchen bereiten sie eine Heidenangst, andere erfreuen sich einfach nur am Brauchtum. Bis 23.25, ATV

22.25 DOKUMENTATION

Children of the arctic Zwischen moderner Zivilisation und der traditionellen Kultur suchen im nördlichsten Ort Alaskas eingeborene Iñupiat-Jugendliche, die Ureinwohner Alaskas, ihren Weg. In ihrer Generation vermischt sich die westliche Moderne mit alten Bräuchen und Traditionen, die auszusterben drohen. Bis 23.55, 3sat

foto: ard/3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler sind unter anderem die Golden Globes 2017, die als Barometer für die Oscars gelten, und Stefan Sagmeisters dokumentarischer Selbstversuch The Happy Film. Zu Gast im Studio ist Schauspieler Lars Eidinger, der in der Tragikomödie Die Blumen von gestern zu sehen ist. Bis 23.15, ORF 2

22.40 ZEITPORTRÄT

Wer, wenn nicht wir (D 2011, Andres Veiel) Deutschland in den frühen 1960ern, die Vorgeschichte der Rote Armee Fraktion (RAF): Als Bernward Vesper (August Diehl) auf Gudrun Ensslin (Lena Lauzemis) trifft, ist das der Beginn einer extremen Liebesgeschichte. Gemeinsam brechen sie auf, um die Welt zu erobern. Keine zehn Jahre später verliert sich Bernward auf Drogentrips im Wahnsinn, und Gudrun katapultiert sich in den bewaffneten Untergrund. Bis 0.35, WDR

22.45 DOKUMENTATION

Das Darknet Es ist eine dunkle Welt, in der man wissen muss, wie man verschlüsselt und anonymisiert im Internet unterwegs ist: das Darknet. Tummelplatz für Drogendealer, Waffenhändler und Kinderschänder. Aber auch Zufluchtsort für Journalisten, Whistleblower und politisch Verfolgte in vielen Ländern der Welt. Bis 23.30, ARD

23.15 WÜRDIGUNG

David Bowie, der Weg zur Legende David Bowie verstarb am 10. Jänner 2016 im Alter von 69 Jahren. Anlässlich seines ersten Todestages lässt Regisseur Francis Whately anhand von Archivaufnahmen die fünf wichtigsten Momente in der Karriere des Ausnahmekünstlers und Universalgenies aufleben. Bis 0.15, ORF 2

foto: orf/bbc

0.30 REGIEDEBÜT

Atmen (Ö 2011, Karl Markovics) Karl Markovics' mehrfach ausgezeichnetes Regiedebüt: Der 19-jährige Roman (Thomas Schubert) steht kurz vor der Entlassung aus der Haft. Ausgerechnet sein Freigängerjob bei einem Bestattungsunternehmen, bei dem er das tägliche Sterben vor Augen geführt bekommt, führt ihn zurück ins Leben. Bis 2.00, SRF 1