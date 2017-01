Drei deutsche Kombinierer räumen in Lahti ab

Rießle, Frenzel und Rydzek fixieren Dreifachsieg – Ramsauer Rehrl Siebenter

Lahti – Die Deutschen bleiben in der Nordischen Kombination weiter die Dominatoren im Weltcup. Samstag-Sieger Eric Frenzel musste sich trotz Sprungsieg diesmal seinem Landsmann Fabian Rießle beugen, der am WM-Schauplatz Lahti den ersten Saisonsieg feierte. Rießle setzte sich im Finish 4,6 Sekunden vor Frenzel durch, Johannes Rydzek (+ 11,6) komplettierte das DSV-Triple.

Österreichs bester Mann war überraschend der Ramsauer Franz-Josef Rehrl (+ 51,3) auf dem guten siebenten Rang. Der 23-jährige Steirer war dementsprechend glücklich. "Heute habe ich einen unglaublich guten Sprung gehabt und war nur 14 Sekunden hinter dem Sprungsieger Frenzel", so Rehrl, der nach einem 127,5-m-Satz Vierter in der Zwischenwertung war. "Im Rennen waren die ersten drei Runden echt lässig zum Laufen, ich bin mit der Führungsgruppe super mitgekommen. Am Schluss die letzten zwei Kilometer war das Gas leider aus bei mir. Es war aber trotzdem ein super Ergebnis am Schluss. Ich bin überglücklich mit dem heutigen Tag."

Lukas Klapfer, Philipp Orter, Paul Gerstgraser und Willi Denifl landeten auf den Rängen 14 sowie 17 bis 19. Nicht am Start war neuerlich der vor Ort erkrankte Weltmeister Bernhard Gruber, der schon Sonntagvormittag die Heimreise antrat. Der Rest der Mannschaft reist am Montag zurück und bereitet sich auf die nächsten Bewerbe im Val di Fiemme vor, wo vom 13. bis 15. Jänner ein Team-Bewerb und zwei Einzelkonkurrenzen auf der Großschanze auf dem Programm stehen. Ob Gruber, aber auch die zuletzt wegen einer Verkühlung angeschlagenen Mario Seidl und David Pommer die Reise ins Fleimstal antreten, soll am Dienstag, dem Tag vor der Abreise, entschieden werden. (APA, 8.1.2017)

Nordische Kombination in Lathi vom Sonntag:

1. Fabian Rießle 25:44,2 (5. Springen/3. Laufen) – 2. Eric Frenzel + 4,6 (1./8.) – 3. Johannes Rydzek (alle GER) 11,6 (15./1.) – 4. Akito Watabe (JPN) 15,7 (3./10.) – 5. Björn Kircheisen (GER) 32,8 (9./5.) – 6. Samuel Costa (ITA) 40,6 (2./21.) – 7. Franz-Josef Rehrl (AUT) 51,3 (4./25.) – 8. Ilkka Herola (FIN) 1:00,2 (17./7.). Weiter: 14. Lukas Klapfer 1:30,1 (23./13.) – 17. Philipp Orter 1:35,3 (18./17.) – 18. Paul Gerstgraser 1:36,3 (41./2.) – 19. Wilhelm Denifl 1:46,9 (12./33.) – 33. Bernhard Flaschberger 2.34,5 (47./6.) – 44. Harald Lemmerer (alle AUT) 4:45,0 (48./40.)

Weltcup-Stand (8 von 22): 1. Frenzel 634 – 2. Rydzek 590 – 3. Rießle 478 – 4. Björn Kircheisen (GER) 331. Weiter: 9. Mario Seidl 211 – 10. Denifl 205 – 12. David Pommer 169 – 15. Orter 127 – 17. Rehrl 101 – 18. Bernhard Gruber 95 – 27. Klapfer 56 – 31. Gerstgraser 46