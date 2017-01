Netflix bringt Minispiel mit "Stranger Things", Pablo Escobar und Co

Simples Arcade-Game, um Wartezeit auf geladene Folgen zu verringern

Netflix hat ein neues Minispiel mit den Hauptcharakteren seiner beliebtesten Eigenproduktionen online gestellt. In dem Arcade-Game können Nutzer mit Pablo Escobar, Marco Polo, Piper Chapman aus "Orange is the New Black" oder Mike Wheeler aus "Stranger Things" spielen. Sie müssen dann Gegenständen ausweichen und Boni einfangen.

foto: screenshot

"Es handelt sich um den perfekten Weg, ein paar Minuten zu verbringen, bevor die neueste Folge geladen ist", kommentiert TheVerge. Ein kleiner Tipp: Wer die Leertaste zweimal drückt, springt doppelt so hoch. Nutzer würden sich vermutlich über ein etwas komplexeres Videospiel ebenso freuen. (red, 8.1.2017)