Nächstes Topergebnis für Teresa Stadlober

Salzburgerin in Tageswertung als Vierte gut wie nie – Norwegerin Weng und Russe Ustjugow Gesamtsieger – Stadlober Neunte

Val di Fiemme – Teresa Stadlober hat sich mit einer starken Leistung auf der siebenten und letzten Etappe der Tour de Ski noch auf den neunten Gesamtrang des ersten Saisonhöhepunkts der Langläufer verbessert. Mit dem vierten Platz in der Tageswertung hinter Etappen- und Gesamtsiegerin Heidi Weng (NOR) schaffte die Salzburgerin nach Rang fünf am Vortag am Sonntag eine neuerliche Bestmarke im Weltcup.

Die 25-jährige Weng, die bisher wegen der Überlegenheit ihrer Teamkolleginnen Marit Björgen und Therese Johaug als "ewige Dritte" galt, holte mit dem Tour de Ski-Gesamtsieg den ersten großen Einzeltitel ihrer Karriere. Immerhin 90.000 Schweizer Franken (83.916,08 Euro) kassierte die Norwegerin dafür. Sie gewann die Schluss-Etappe auf die Alpe Cermis in 33:53,5 Minuten mit 1:37,0 Vorsprung auf die Finnin Krista Pärmäkoski und 1:54,4 vor der Schwedin Stina Nilsson. Stadlober verbesserte sich vom zwölften Zwischenrang an die neunte Stelle und wies am Ende 4:44,1 Minuten Rückstand auf.

Insgesamt 156 Punkte hat Stadlober mit Gesamtrang 9 und Tagesrang 4 am Sonntag geholt, für den neunten Endrang bei der Tour de Ski hat die Tochter des Ex-Spitzenlangläufers Alois immerhin auch 3.000 Schweizer Franken (2.797,20 Euro) Preisgeld gewonnen. "Es war eine sehr spannende Tour für mich. Auf den ersten Etappen hab ich leider viel Zeit verloren, und die Aufholjagd ist erst bei den letzten Rennen richtig in Schwung gekommen", analysierte Stadlober, die im Gesamtweltcup nun an zwölfter Stelle liegt.

Besonders stolz war sie freilich auf ihre Leistung auf der Schluss-Etappe mit dem bekannt schweren rund 3,7 km langen Anstieg zum Ziel. "Heute hab ich zu Beginn im Flachen viel arbeiten müssen. Am Berg wollte ich unbedingt zu der Gruppe vor mir auflaufen. Das ist mir mit der drittschnellsten Zeit am Berg auch gelungen", erklärte Stadlober. "Ich bin überglücklich mit dem Ergebnis. Jetzt freue ich mich auf ein paar Tage Pause und danach beginnt die Vorbereitung auf die WM." Für Stadlober war es das bisher beste Gesamtergebnis der Tour de Ski, zuvor hatte sie die Gesamtränge zehn (2015) und elf (2016) geholt.

Ustjugow über eine Minute vorne

Im Herren-Bewerb hat Sergej Ustjugow seine Führung auf der siebenten und letzten Etappe ins Ziel gebracht und erstmals die Tour de Ski gewonnen. Der 24-jährige Russe verwies den zweifachen Toursieger und Titelverteidiger Martin Johnsrud Sundby mit einem Vorsprung von 1:02,9 Minuten auf den zweiten Platz. Rang drei ging an den Schweizer Dario Cologna.

Wie bei Damen-Siegerin Heidi Weng war es auch für Ustjugow der erste große Einzel-Titel. Der Russe hatte auf den Etappen zuvor fünf Einzelsiege und einen zweiten Rang gefeiert. (APA, 8.1.2017)

Tour de Ski im Val di Fiemme (Lago di Tesero):

Damen – Endstand Tour de Ski: 1. Heidi Weng (NOR) 33:53,5 Min. – 2. Krista Pärmäkoski (FIN) +1:37,0 – 3. Stina Nilsson (SWE) 1:54,4 – 4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 2:04,3 – 5. Jessica Diggins (USA) 3:09,0 – 6. Kerttu Niskanen (FIN) 4:18,2 – 7. Anne Kyllönen (FIN) 4:27,7 – 8. Nathalie von Siebenthal (SUI) 4:39,5 – 9. Teresa Stadlober (AUT) 4:44,1 – 10. Julia Tschekalewa (RUS) 4:58,7

Tageswertung 9 km Verfolgung Skating/"Final climb" auf Alpe Cermis: 1. Weng – 2. Elizabeth Stephen (USA) – 3. Niskanen – 4. Stadlober (bisher beste Weltcup-Einzelplatzierung)

Weltcup-Gesamt (17 von 32 Bewerbe): 1. Weng 1.351 Pkt. – 2. Östberg 1.043 – 3. Pärmäkoski 1.032 – 4. Nilsson 845. Weiter: 12. Stadlober 377

Herren – Endstand Tour de Ski: 1. Sergej Ustjugow (RUS) 30:27,7 Min. – 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) + 1:02,9 – 3. Dario Cologna (SUI) 1:19,1 – 4. Maurice Manificat (FRA) 1:26,9 – 5. Matti Heikkinen (FIN) 1:31,3 – 6. Marcus Hellner (SWE) 2:05,8 – 7. Alex Harvey (CAN) 2:39,7 – 8. Simen Hegstad Krüger (NOR) 3:27,2 – 9. Hans Christer Holund (NOR) 3:50,4 – 10. Niklas Dyrhaug (NOR) 4:24,9. Weiter: 38. Max Hauke (AUT) 14:01,4

Tageswertung 9 km Verfolgung Skating/"Final climb" auf Alpe Cermis: 1. Manificat 29:20,0 – 2. Heikkinen + 6,1 – 3. Holund 15,8. Weiter: 29. Hauke 2:13,5

Weltcup-Gesamt (17 von 32 Bewerbe): 1. Sundby 1.138 – 2. Ustjugow 961 – 3. Heikkinen 741. Weiter: 90. Bernhard Tritscher (AUT) 12 – 96. Dominik Baldauf (AUT) 8 – 110. Hauke 2