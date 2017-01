Nächstes Topergebnis für Teresa Stadlober

Salzburgerin in Tageswertung als Vierte gut wie nie – Norwegerin Weng Gesamtsiegerin, Stadlober Neunte

Val di Fiemme – Teresa Stadlober hat sich mit einer starken Leistung auf der letzten Etappe der Tour de Ski noch auf den neunten Gesamtrang des ersten Saisonhöhepunkts der Langläufer verbessert. Mit dem vierten Platz in der Tageswertung hinter Etappen- und Gesamtsiegerin Heidi Weng (NOR) schaffte die Salzburgerin nach Rang fünf am Vortag am Sonntag eine neuerliche Bestmarke im Weltcup.

Die 25-jährige Weng holte mit dem Tour de Ski-Gesamtsieg ihren ersten großen Einzeltitel ihrer Karriere. Sie gewann die Schluss-Etappe auf die Alpe Cermis in 33:53,5 Minuten mit 1:37,0 Vorsprung auf die Finnin Krista Pärmäkoski und 1:54,4 vor der Schwedin Stina Nilsson. Stadlober verbesserte sich vom zwölften Zwischenrang an die neunte Stelle und wies am Ende 4:44,1 Minuten Rückstand auf. (APA, 8.1.2017)

Tour de Ski im Val di Fiemme (Lago di Tesero):

Damen – Endstand Tour de Ski: 1. Heidi Weng (NOR) 33:53,5 Min. – 2. Krista Pärmäkoski (FIN) +1:37,0 – 3. Stina Nilsson (SWE) 1:54,4 – 4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 2:04,3 – 5. Jessica Diggins (USA) 3:09,0 – 6. Kerttu Niskanen (FIN) 4:18,2 – 7. Anne Kyllönen (FIN) 4:27,7 – 8. Nathalie von Siebenthal (SUI) 4:39,5 – 9. Teresa Stadlober (AUT) 4:44,1 – 10. Julia Tschekalewa (RUS) 4:58,7

Tageswertung 9 km Verfolgung Skating/"Final climb" auf Alpe Cermis: 1. Weng – 2. Elizabeth Stephen (USA) – 3. Niskanen – 4. Stadlober (bisher beste Weltcup-Einzelplatzierung)

Weltcup-Gesamt (17 von 32 Bewerbe): 1. Weng 1.351 Pkt. – 2. Östberg 1.043 – 3. Pärmäkoski 1.032 – 4. Nilsson 845. Weiter: 12. Stadlober 377