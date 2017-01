Vier Tote bei Anschlag auf Soldatengruppe mit Lastwagen in Jerusalem

Rund 15 Personen sind verletzt. Der Attentäter wurde laut Polizei außer Gefecht gesetzt

Jerusalem – Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen an einem beliebten Touristenort in Jerusalem sind am Sonntag laut Medienberichten vier Menschen getötet worden. Zudem war von rund 15 Verletzten die Rede. Der Fahrer habe absichtlich mehrere Menschen gerammt, teilte die Polizei mit. Der Attentäter sei außer Gefecht gesetzt worden. Laut Medienberichten wurde er von Schüssen getötet.

Wie die Nachrichtenseite "Times of Israel" berichtet, ist der Lastwagen auf eine Gruppe von Soldaten zugefahren, die im Stadtteil Armon Hanaziv gerade aus einem Autobus ausstiegen. Alle vier Getöteten, drei Frauen und ein Mann, sind laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt. Den Angaben zufolge beschleunigte der Lenker, als er die Gruppe traf. Rettungskräfte berichteten von mehreren Personen, die unter dem Lkw eingeklemmt waren, als sie am Ort des Geschehens eintrafen.

Zwei Augenzeugen – darunter der Busfahrer, der die Soldaten abgesetzt hatte – sagten laut Medienberichten, dass der Fahrer des Lastwagens die Soldaten rammte, anschließend den Rückwärtsgang einlegte und sie ein zweites Mal überrollte.

Die Soldatengruppe war im Rahmen des "Kultursonntag"-Programms in der israelischen Hauptstadt. Armee-Angehörigen wird dabei die Möglichkeit gegeben, wichtige historische und kulturelle Orte zu besuchen.

Polizei bestätigt Terrorattacke

Das Gelände wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Der Vorfall wird als Terrorattacke eingestuft, bestätigte der israelische Polizeichef Roni Alsheich. Der palästinensische Attentäter stammt demnach aus dem arabischen Ostteil Jerusalems. Es habe keine konkreten Warnungen vor einem Anschlag gegeben, sagte Alsheich am Ort des Angriffs. Soldaten hätten schnell reagiert und den Attentäter erschossen.

Nachrichtensperre

Über weitere Details der Ermittlungen sei eine Nachrichtensperre verhängt worden, so Alsheich. Der Inlandsgeheimdienst Shin Bet sei an der Untersuchung beteiligt. Der Polizeichef wollte nicht sagen, ob der Lastwagen dem Attentäter gehörte oder ob er ihn vor dem Anschlag gestohlen hatte. Er wollte sich auch nicht dazu äußern, ob man davon ausgehe, dass der Täter allein handelte.

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt, die radikalislamische Hamas bezeichnete die Tat jedoch als "heldenhaft".



Armon Hanaziv (Armon Hanatziv) liegt in dem 1967 von Israel eroberten Teil Jerusalems. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil einer künftigen Hauptstadt für sich. Israel sieht jedoch ganz Jerusalem als seine "ewige, unteilbare Hauptstadt". In dem Stadtteil war es seit Beginn einer neuen Gewaltwelle im Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen gekommen. (APA, Reuters, red, 8.1.2017)