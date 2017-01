Hoverboard-Hersteller sehen trotz Sicherheitsbedenken Zukunft

Neue elektronische Rollbretter auf Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt

Ungeachtet wiederholter Probleme bei der Sicherheit von Hoverboards sehen die Hersteller einen Zukunftsmarkt für die elektronischen Rollbretter. Bei der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas wurden in diesen Tagen mehrere neue Modelle vorgestellt .

Im vergangenen Jahr hatten die US-Behörden vor der Elektronikmesse noch zahlreiche Hoverboards wegen der Gefahr explodierender Batterien beschlagnahmt.

Der Gründer der Firma Hoverboard Technologies, Robert Bigler, räumte in Las Vegas ein, dass es eine Weile dauern werde, bis die Öffentlichkeit wieder Vertrauen in die Geräte habe. Gleichzeitig sagte er den Hoverboards eine breite Nutzung voraus: "Es wird wie ein Fahrrad sein", sagte Bigler. Das Fahren sei wie "Surfen an Land". Das bis zu 25 Stundenkilometer schnelle einrädrige Modell GeoBlade seiner Firma sei zwar schwerer zu handhaben als zweirädrige Modelle. Dafür sei es aber einfacher zu steuern.

Teures "GeoBlade"

Das GeoBlade soll im März zu einem Preis von 1.500 Dollar (1.417 Euro) in den Handel kommen. Damit ist es deutlich teurer als viele der Geräte, die während des Hoverboard-Booms im Jahr 2015 verkauft wurden, soll aber eine bessere Qualität haben.

Die Firma Swagtron stellte bei der CES ein neues Hoverboard vor, das sich an abenteuerlustige Kunden richtet. Das Modell T6, das bis zu 20 Stundenkilometer schnell ist und 500 Dollar kosten soll, könne sogar auf Sand und auf Gras gefahren werden, sagte Swagtron-Vizechef Robert Reeves. Durch seine Luftreifen habe es "mehr Stabilität".

Freiwillige Rückrufe

Reeves sagte, die Swagtrons hätten wegen ihres versiegelten Batteriefachs nie unter Sicherheitsproblemen gelitten. Dennoch habe sich seine Firma im vergangenen Jahr aufgrund der allgemeinen Skepsis gegenüber Hoverboards zu einem freiwilligen Rückruf entschieden. Inzwischen verkauft Swagtron laut Reeves mehr Hoverboards als zuvor. "Es hat sich von einem Spielzeug zu einem persönlichen Transportmittel entwickelt", sagte er. Swagtron plant auch einrädrige Hoverboards. Einrädrige Modelle wurden bei der CES auch von den Firmen Segway und FutureMotion präsentiert. (APA, 8.1.2017)