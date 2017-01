Flugausfälle in Europa, nur noch elf Grad minus in Österreich

Hermagor war Österreichs kältester Ort der vergangenen Nacht – Unfälle auf glatten Farbahnen, Lawinengefahr in Westösterreich – Flugausfälle in Istanbul und Moskau

Wien – Die extreme Kälte der vergangenen Tage ist in Österreich vorbei. In Tannheim in Tirol und Radstadt in Salzburg, wo in der Nacht auf Samstag auf minus 26 Grad gemessen wurden, herrschten in der Nacht auf Sonntag mit minus 4,9 und minus 10,9 Grad vergleichsweise milde Temperaturen.

Abgesehen von den "Dreitausendern" Sonnblick und Brunnenkogel, auf deren Gipfel die ZAMG mit 17 Grad minus die Tiefstwerte der vergangenen Nacht registrierte, war die Kärntner Bezirksstadt Hermagor mit minus 14,8 Grad der Kältepol Österreichs. Dann folgten laut ZAMG-Messungen Mönichkirchen in Niederösterreich mit minus 13,7 und Weitensfeld in Kärnten mit 13,6 Grad.

Auch in Salzburg – zwei Nächte in Folge kälteste Landeshauptstadt mit einem Tiefstwert von 18 Grad minus – sind die Temperaturen kräftig gestiegen: in der vergangenen Nacht auf knapp acht Grad minus.

Lawinengefahr in Westösterreich

Dafür fiel in den Salzburger Gebirgsgauen und im angrenzenden Bezirk Kitzbühel in Tirol der meiste Schnee: Bis 7.00 Uhr früh registrierte die ZAMG einen Viertelmeter Neuschnee in Fieberbrunn und jeweils 20 Zentimeter in Krimml und Badgastein. Gut 20 Zentimeter Schnee fielen auch in Lunz in Niederösterreich.

Der Schnee und die glatten Fahrbahnen haben am Sonntag Auto- und Lastwagenfahrern das Leben schwer gemacht. Nach Angaben des ÖAMTC ist es auf mehreren Autobahnen zu Unfällen gekommen.

Auf der Innkreis-Autobahn (A8) zwischen Meggenhofen und Haag am Hausruck in Oberösterreich ereignete sich den Informationen zufolge bei glatten Fahrbahnen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Ebenfalls auf Glätte seien Unfälle auf der Westautobahn (A1) zwischen Wallersee und Salzburg-Nord sowie bei Altlengbach in Niederösterreich zurückzuführen. Auf der Ostautobahn kam bei Schwechat ein Pkw von der Fahrbahn ab. Auf der A1 zwischen Altlengbach und Böheimkirchen blieb ein Lkw hängen, außerdem ereignete sich ein Unfall. Weitere Schwerfahrzeuge blieben laut ÖAMTC auf der Wiener Außenring-Autobahn (A21) hängen.

In Westösterreich besteht auch am Sonntag oberhalb von 2.000 Metern erhebliche Lawinengefahr, also Stufe "3" der fünfteiligen Skala. Gefahrenbereiche konzentrierten sich laut den Experten weiterhin vor allem auf ältere Triebschneepakete im schattenseitigen Steilgelände, die von Neuschnee überlagert werden und schon durch geringe Belastung abgehen können. Die Anzahl der Gefahrenstellen nehme dabei mit der Seehöhe zu. (Wie das Wetter in Österreich in der kommenden Wochen wird, finden Sie auf der nächsten Seite.)

Hunderte Flugausfälle in der Türkei

Der Wintereinbruch hat große Teile Europas weiterhin im Griff. Heftiger Schneefall hat in der türkischen Millionenmetropole Istanbul zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Au dem Flughafen Atatürk, dem größten der Türkei, seien die Inlandsflüge bis zum frühen Sonntagabend eingestellt worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Auch zahlreiche internationale Verbindungen wurden gestrichen. Nach Angaben von DHA waren insgesamt mehr als 600 Flüge betroffen.

Der zwischenzeitlich eingestellte Schiffs- und Fährverkehr auf dem Bosporus wurde dagegen wieder aufgenommen. Wegen schlechten Wetters kam es in mehrere Stadtteilen Istanbuls zu Stromausfällen. Der Wind legte sich am Sonntag etwas, es schneite jedoch weiter. Der dichte Schneefall sollte Anfang der Woche noch anhalten.

Auch auf den Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Domodedowo fielen am Sonntag mehr als 80 Flüge aus. Anfang der Woche soll es Vorhersagen zufolge wieder wärmer werden.

Unter minus 30 Grad nahe Moskau

In der Nacht auf Samstag, zum orthodoxen Weihnachtsfest, war mit fast minus 30 Grad die tiefste Temperatur seit Winterbeginn in Russlands Hauptstadt gemessen worden. Der Kälterekord für den orthodoxen Heiligen Abend in Moskau liegt bei minus 34,8 Grad im Jahr 1891.

In der Ortschaft Klin nordwestlich von Moskau wurden 35,9 Grad unter Null gemessen, wie die Agentur Tass meldete. Nach Einschätzung von Meteorologen sind die Temperaturen zwölf bis 15 Grad niedriger als gewöhnlich in dieser Jahreszeit. Die Höchsttemperatur wurde 2007 mit plus 3,5 Grad gemessen. (APA, dpa, 8.1.2017)



