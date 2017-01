Frankreich will vor Wahl Hacker-Abwehr stärken

Verteidigungsminister: Zahl der "Cyber-Soldaten" wird verdoppelt

Angesichts der zunehmenden Gefahr von Hackerattacken vor der Präsidentenwahl will Frankreich seine Cyber-Abwehr ausbauen. Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sagte in einem Interview der Wochenzeitung "Le Journal du Dimanche", sein Land sei genau wie die USA Ziel von Cyber-Angriffen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch in Frankreich der Wahlprozess gestört werden solle.

Ins Visier der Hacker könne auch die Infrastruktur, wie etwa die Wasser- und Stromversorgung, sowie Medien oder Behörden geraten. Aus diesem Grund werde die Zahl der "Cyber-Soldaten" bis 2.019 auf 2.600 verdoppelt.

US-Geheimdienste

In Frankreich finden im April und Mai Präsidentenwahlen statt. Die US-Geheimdienste hatten der russischen Regierung vorgeworfen, eine Hacker-Kampagne mit dem Ziel gestartet zu haben, Einfluss auf die US-Wahl im November zu nehmen. Auch vor der Bundestagswahl in Deutschland im September wächst die Besorgnis vor Hackerattacken und gezielten Desinformationskampagnen. (APA, 8.1.2017)