Deutsche Koalition offenbar für Bundestagswahl am 24. September

Bundespräsident entscheidet über Termin auf Vorschlag der Regierung

Berlin – Als Termin für die Bundestagswahl in Deutschland zeichnet sich einem Zeitungsbericht zufolge der 24. September ab. Die Fraktionen der Regierungsparteien CDU/CSU und SPD hätten sich in Schreiben an Innenminister Thomas de Maiziere für dieses Datum ausgesprochen, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Fraktionskreise im Bundestag.

De Maiziere hatte die Fraktionen darum gebeten, ihre Präferenz darzulegen. Er nannte dem Bericht zufolge die Sonntage vom 17. und 24. September als geeignete Termine. Die Linken-Fraktion plädiere für den 17. September. Die Grünen-Fraktion halte beide Termine für möglich, mit einer leichten Präferenz für den 17. September unter Verweis auf den am 24. September stattfindenden Berlin-Marathon. Über den Wahltermin entscheidet letztlich der Bundespräsident auf Vorschlag der Regierung. (APA/Reuters, 8.1.2017)