Busunfall in Frankreich: Fünf Tote und Dutzende Verletzte

Offenbar war Glatteis Ursache des Unglücks

Lyon – Bei einem Busunfall in Frankreich sind fünf Menschen getötet und 27 weitere verletzt worden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag früh unter Berufung auf eine vorläufige Bilanz der Präfektur im Departement Saone-et-Loire. Unter den Opfern seien zwei Schwerverletzte.

Der Unfall habe sich gegen 4.30 Uhr nahe Charolles ereignet, schrieb das Portal Creusot-Infos.com. In dem Bus, der Platz für etwa 40 Menschen geboten habe, seien Portugiesen auf dem Weg in die Schweiz gewesen. Blitzeis in der Nacht wurde als mögliche Unfallursache genannt. (APA, 8.1.2017)