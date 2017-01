Meuterei von Soldaten in der Elfenbeinküste offenbar beendet

Militärs fordern bessere Bezahlung

Abidjan – Die Soldaten-Revolte in Cote d'Ivoire ist offenbar zu Ende. Präsident Alassane Ouattara sagte am Samstag, es gebe eine Vereinbarung mit den meuternden Soldaten. Die Regierung habe zugestimmt, deren Forderungen hinsichtlich ihrer Bezahlung und der Arbeits- und Lebensbedingungen zu berücksichtigen. Ein Vertreter der Soldaten sagte, sie würden in die Kasernen zurückkehren.

Die Regierung habe ihre Beschwerden akzeptiert. "Es ist vorbei", sagte Unteroffizier Mamadou Kone der Nachrichtenagentur Reuters. Einige der Soldaten würden noch verbleiben, um die Sicherheit von Geschäften und Banken zu gewährleisten. Die Mehrheit werde aber ab Samstagabend in die Kasernen zurückkehren. (APA/Reuters, 7.1.2016)