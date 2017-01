Gasser beim Big-Air in Moskau auf Rang zwei

Entscheidung im Gesamtweltcup damit vertagt

Moskau – Snowboarderin Anna Gasser hat am Samstag den vorzeitigen Gewinn des Big-Air-Gesamt-Weltcups hauchdünn verpasst. Die 25-jährige Kärntnerin landete beim vorletzten Saisonbewerb in Moskau mit 153,50 Punkten nur 0,25 Zähler hinter der britischen Siegerin Katie Ormerod auf Rang zwei. Ormerod hielt damit die kleine Chance auf den Gesamtsieg am Leben, hat aber noch immer 690 Zähler Rückstand auf Gasser.

1.000 Punkte sind im letzten Rennen in Quebec City am 9. Februar noch zu vergeben, Gasser reicht bei einem neuerlichen Ormerod-Sieg bereits Rang acht, für den es 320 Zähler gibt, zum Gewinn der Big-Air-Trophäe.

Für Gasser war es ein erfolgreiches Comeback, die Siegerin von Mailand, Pyeongchang und Mönchengladbach hatte zuletzt wegen einer Kniegelenksblessur rund ein Monat pausieren müssen und deshalb auch den Bewerb in Copper Mountain verpasst.

Bei den Herren landete Clemens Millauer als bester Österreicher auf Rang sieben (108,00), der zum dritten Sprung nicht mehr angetretene Mathias Weißenbacher beendete das Finale als Zehnter (28,25) am Ende des Feldes. Simon Gschaider und Philipp Kundratitz kamen über die Qualifikation nicht hinaus. Der Sieg ging bei seiner Weltcup-Premiere sensationell an den Russen Wlad Chadarin (182,25). (APA, 7.1.2017)

Ergebnisse Big-Air-Weltcup-Bewerb in Moskau vom Samstag:

Damen: 1. Katie Ormerod (GBR) 153,75 Punkte – 2. Anna Gasser (AUT) 153,50 – 3. Klaudia Medlova (SVK) 117,50

Weltcupstand (nach 5 von 6 Bewerben): 1. Gasser 3.800 Punkte – 2. Ormerod 3.110 – 3. Medlova 1.880

Herren: 1. Wlad Chadarin (RUS) 182,25 Pkt. – 2. Antoine Truchon (CAN) 174,75 – 3. Fridtjof Tischendorf (NOR) 163,75. Weiter: 7. Clemens Millauer (AUT) 108,00 – 10. Mathias Weißenbacher (AUT) 28,25. In der Qualifikation out: 21. Simon Gschaider (AUT) – 25. Philipp Kundratitz (AUT)

Weltcupstand (nach 5 von 6 Bewerben): 1. Seppe Smits (BEL) 1.930 Pkt. – 2. Max Parrot (CAN) 1.800 – 3. Roope Tonteri (FIN) 1.768,80. Weiter: 23. Weißenbacher 670 – 24. Millauer 528,80 – 29. Kundratitz 467 – 66. Gschaider 100 – 77. Alois Lindmoser (AUT) 34,90