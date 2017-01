Thiem in Sydney topgesetzt

Nach Freilos bekommt er es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun – Thiem-Bezwinger Dimitrow mit Sieg über Raonic im Brisbane-Finale

Sydney/Brisbane – Dominic Thiem bestreitet seine Generalprobe für die mit 50 Mio. australischen Dollar (34,64 Mio. Euro) dotierten Australian Open als topgesetzter Spieler. Thiem hat in Sydney zunächst ein Freilos und trifft dann auf den Sieger eines Duells zweier Qualifikanten. Sein Bezwinger im Viertelfinale von Brisbane, Grigor Dimitrow, steht nach einem Sieg über Milos Raonic (CAN-1) im Endspiel.

Thiem spielt zum zweiten Mal nach 2016 in Sydney und hat aus dem Vorjahr keine guten Erinnerungen: Damals musste der mittlerweile 23-jährige Niederösterreicher gegen Gilles Muller (LUX) beim Stand von 6:7,2:2 wegen einer Blase erstmals auf der ATP-Tour ein Match aufgeben. Die Voraussetzungen für den Weltranglisten-Achten sind aber gut, nicht zuletzt weil er der mit Abstand best-gereihte Spieler im Tableau ist.

Nummer zwei des Events ist Pablo Cuevas aus Uruguay (ATP-22.) vor Vikor Troicki (SRB/29.) und Pablo Carreno Busta (ESP/30.). Meistert Thiem die erste Hürde, könnte er es im Viertelfinale mit Marcel Granollers (ESP-8) zu tun bekommen, im Halbfinale würde bei setzungskonformem Verlauf Carreno Busta warten.

Dimitrow und Nishikori im Brisbane-Finale

In Brisbane kämpft Dimitrow, der den Österreicher in drei Sätzen ausgeschaltet hatte, um seinen fünften Titel. Der Bulgare schaltete am Samstag auch den topgesetzten Titelverteidiger Milos Raonic mit 7:6(7),6:2 aus und wehrte gegen den Weltranglisten-Dritten im ersten Durchgang einen Satzball ab. Im Endspiel misst sich Dimitrow nun ebenfalls etwas überraschend mit Kei Nishikori. Der ATP-Fünfte aus Japan besiegte US-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz 7:6(3),6:3.

Erste WTA-Titel für Davis und Siniakova

Auf der WTA-Tour holten am Samstag die US-Amerikanerin Lauren Davis in Auckland bzw. in Shenzhen die erst 20-jährige Tschechin Katerina Siniakova ihre jeweils ersten WTA-Titel. (APA, 7.1.2017)