Sprintsieger Eberhard verpatzt Verfolgung in Oberhof

Salzburger mit acht Strafrunden nur 19. – Fourcade mit nur einem Fehler vom achten Rang zum Sieg

Oberhof – Für den Sprintsieger beim Biathlon-Weltcup in Oberhof war am Samstag in der Verfolgung nichts zu holen. Julian Eberhard ging nach seinem zweiten Weltcup-Sieg als Erster in die Loipe, mit insgesamt acht Strafrunden war für den Salzburger aber kein Spitzenplatz in Reichweite. Er belegte Rang 19. Der Sieg ging an Weltcup-Dominator Martin Fourcade, der vom achten Rang an die Spitze lief.

Eberhard wies im Ziel 2:49,0 Minuten Rückstand auf, zweitbester ÖSV-Skijäger wurde Daniel Mesotitsch als 22. (2:50,3). (APA, 7.1.2017)