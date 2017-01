Tote bei Kämpfen in der Nähe von Damaskus

Gefechte um Hauptwasserquelle der Hauptstadt gefährden landesweite Waffenruhe

Damaskus – Ungeachtet einer seit Ende Dezember geltenden landesweiten Waffenruhe haben Regierungstruppen und islamistische Rebellen in Syrien ihre Kämpfe um die Wasserzufuhr von Damaskus fortgesetzt.

Bei Gefechten in Wadi Barada, einem von den Rebellen gehaltenen Tal in der Nähe der syrischen Hauptstadt, seien in der Nacht auf Samstag mindestens sieben Soldaten und zwei Zivilisten getötet worden, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach gingen die Kämpfe am Samstag weiter.

Durch das Tal nordwestlich von Damaskus fließt der Barada-Fluss in die syrische Hauptstadt. Er liefert das Trinkwasser für Millionen Menschen, doch seit dem 22. Dezember ist die Wasserzufuhr aus Wadi Barada unterbrochen. Nach UNO-Angaben sind inzwischen 5,5 Millionen Menschen ganz oder teilweise vom Trinkwasser abgeschnitten.

Laut UNO ist schwer zu sagen, ob Regierungstruppen oder Rebellen für die derzeitige Situation verantwortlich sind. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld: Die Regierung wirft den Rebellen vor, der Hauptstadt das Wasser abzudrehen – die Rebellen argumentieren, dass mehrere Pumpstationen durch Bombenangriffe der Regierungstruppen beschädigt wurden.

Gespräche über ein Abkommen, wonach Experten die Schäden an der Wasserzufuhr begutachten und reparieren sollen, verliefen bisher im Sand. Offen ist inzwischen auch, ob die von Russland und der Türkei für Ende Jänner geplanten Friedensverhandlungen in Kasachstan tatsächlich zustande kommen. Angesichts der andauernden Kämpfe haben mehrere syrische Rebellengruppen die Vorbereitungen für die Gespräche auf Eis gelegt. (APA, 7.1.2017)