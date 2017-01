Mindestens 43 Tote durch Autobombe in syrischer Rebellenstadt

Auch Tote bei Kämpfen in der Nähe von Damaskus – Gefechte um Hauptwasserquelle gefährden landesweite Waffenruhe

Damaskus – Bei der Explosion eines Tanklasters in der von Rebellen gehaltenen nordsyrischen Stadt Asas sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 43 Menschen getötet worden. Es gebe Dutzende Verletzte, viele von ihnen schwer, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Bei den meisten Opfern handle es sich um Zivilisten. In ersten Meldungen war von 19 Toten die Rede gewesen.

Aus einem Krankenhaus der Stadt hieß es, mehr als 30 Menschen seien getötet und 55 verletzt worden. Oppositionskreise berichteten, ein Fahrzeug mit einer großen Menge Sprengstoff sei auf einem Markt vor dem Gerichtsgebäude in Asas explodiert. Bilder im Internet zeigten massive Schäden an Gebäuden und Geschäften.

Immer wieder Bombenanschläge

Zunächst war unklar, wer für die Explosion verantwortlich ist. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verübt in Syrien immer wieder Bombenanschläge. Auch Asas hatte in den vergangenen Monaten mehrere Explosionen erlebt.

Der Ort liegt nördlich der Großstadt Aleppo unweit der Grenze zur Türkei. Die Regimegegner gehen in der Region gemeinsam mit türkischen Truppen gegen die syrische Kurdenmiliz YPG und den IS vor.

Erst am Donnerstag waren bei der Explosion einer Autobombe in der von Regierungskräften kontrollierten syrischen Küstenstadt Dschabla mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Sprengsatz detonierte in einer Einkaufsstraße in der Nähe des Fußballstadions.

Auch in Damaskus haben ungeachtet einer seit Ende Dezember geltenden landesweiten Waffenruhe Regierungstruppen und islamistische Rebellen in Syrien ihre Kämpfe um die Wasserzufuhr von Damaskus fortgesetzt.

Mindestens sieben Soldaten und zwei Zivilisten getötet

Bei Gefechten in Wadi Barada, einem von den Rebellen gehaltenen Tal in der Nähe der syrischen Hauptstadt, seien in der Nacht auf Samstag mindestens sieben Soldaten und zwei Zivilisten getötet worden, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach gingen die Kämpfe am Samstag weiter.

Durch das Tal nordwestlich von Damaskus fließt der Barada-Fluss in die syrische Hauptstadt. Er liefert das Trinkwasser für Millionen Menschen, doch seit dem 22. Dezember ist die Wasserzufuhr aus Wadi Barada unterbrochen. Nach UNO-Angaben sind inzwischen 5,5 Millionen Menschen ganz oder teilweise vom Trinkwasser abgeschnitten.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Laut UNO ist schwer zu sagen, ob Regierungstruppen oder Rebellen für die derzeitige Situation verantwortlich sind. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld: Die Regierung wirft den Rebellen vor, der Hauptstadt das Wasser abzudrehen – die Rebellen argumentieren, dass mehrere Pumpstationen durch Bombenangriffe der Regierungstruppen beschädigt wurden.

Gespräche über ein Abkommen, wonach Experten die Schäden an der Wasserzufuhr begutachten und reparieren sollen, verliefen bisher im Sand. Offen ist inzwischen auch, ob die von Russland und der Türkei für Ende Jänner geplanten Friedensverhandlungen in Kasachstan tatsächlich zustande kommen. Angesichts der andauernden Kämpfe haben mehrere syrische Rebellengruppen die Vorbereitungen für die Gespräche auf Eis gelegt. (APA, 7.1.2017)