Server der baltischen Nachrichtenagentur BNS angegriffen

Baltic News Service konnte gut zehn Stunden keine Nachrichten veröffentlichen

Die baltische Nachrichtenagentur BNS ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Unbekannte hätten am Freitagnachmittag die Server des Netzwerks der Agentur in der estnischen Hauptstadt Tallinn angegriffen, teilte BNS (Baltic News Service) am Samstag mit. Dadurch seien das E-Mail-Programm und das Redaktionssystem der in Estland, Lettland und Litauen tätigen Agentur lahmgelegt worden.

Zehn Stunden lang offline

BNS habe gut zehn Stunden keine Nachrichten veröffentlichen können. Die Systeme konnten demnach erst in der Nacht auf Samstag wiederhergestellt werden und sollen künftig besser geschützt werden. BNS ist die größte Nachrichtenagentur in den baltischen Staaten. (APA, 07.01.2017)