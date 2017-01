Pinturault in Adelboden einsame Spitze

Franzose führt im ersten Durchgang des Riesentorlaufs mit Respektabstand vor den ÖSV-Läufern Schörghofer und Hirscher – Vorarlberger Meier schwer gestürzt

Adelboden – Alexis Pinturault zeigte der Konkurrenz im Riesentorlauf von Adelboden einmal mehr, wo der Barthel den Most holt. Der Franzose führt in 1:12,91 Minuten 64 Hundertstel vor Philipp Schörghofer und sieben Zehntel vor dem drittplatzierten Marcel Hirscher. Der Salzburger verzeichnete bei der Einfahrt in den Steilhang einen Fehler.

Der vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (1,31) viertplatzierte Teamkollege Leif Kristian Haugen (1,19) hat bereits mehr als eine Sekunde Rückstand. Der Deutsche Felix Neureuther liegt als Neunter 2,01 Sekunden zurück.

Nicht berauschend erging es den weiteren ÖSV-Läufern. Manuel Feller liegt als 20. schon 2,84 Sekunden zurück. Während Christian Hirschbühl (3,53) als 30. gerade noch den Sprung ins Finale schaffte, verpassten Marco Schwarz (3,91), Christoph Nösig (4,23), Marcel Mathis (4,26) und Roland Leitinger (4,31) die Entscheidung, die ab 13.30 Uhr in Szene geht.

Pech hatte Daniel Meier, der bei einem Tor hängengeblieben, zu Sturz gekommen und auf dem Kopf gelandet ist. Der Vorarlberger dürfte kurz ohne Bewusstsein gewesen sein, war aber rasch wieder ansprechbar. Laut erstes Diagnose dürfte er eine schwere Gehirnerschütterung erlitten haben.

Maier wurde nach Erstversorgung auf der Piste mit dem Akja abtransportiert und wurde zu näheren Untersuchungen ins Spital eingeliefert. Das Rennen war längere Zeit unterbrochen.(red, 7.1.2017)