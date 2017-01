Medien: Pacult soll Trainer von Cibalia werden

Der Wiener dürfte vor einem Engagement beim kroatischen Tabellenletzten stehen

Zagreb – Peter Pacult steht offenbar vor der Rückkehr auf die Trainerbank. Wie die kroatischen Medien sportalo.hr und Croatian Football News (per Twitter) am Freitag berichteten, soll der 57-jährige Wiener Cibalia Vinkovci übernehmen. Cibalia ist in der kroatischen Fußball-Meisterschaft mit nur einem Sieg aus 20 Spielen Tabellenletzter.

Laut sportalo.hr ist die Verpflichtung von Pacult noch nicht offiziell, aber so gut wie sicher. Pacult, einst Trainer von 1860 München, FC Kärnten, Dynamo Dresden und Rapid Wien, war zuletzt im Oktober 2015 Kurzzeit-Trainer des slowenischen Clubs NK Zavrc. (APA, 6.1.2017)