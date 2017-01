Das Bücherjahr 2017: Erklären und erfreuen

foto: ap

US-Erzähler Von der anderen Seite des Atlantiks her melden sich allein in den kommenden Monaten vier Kassenschlager zu Wort. Neben T. C. Boyle (Die Terranauten, Hanser, 9. 1.) und Dave Eggers (Bis an die Grenze, Kiepenheuer, 9. 3.) etwa Paul Auster. In 4 3 2 1 (Rowohlt, 31. 1.) folgt er dem Gedankenspiel, dass alles immer auch ganz anders kommen könnte, und entwirft vier verschiedene Verläufe desselben Lebens im Amerika der 1950er und 1960er. Zeitpanorama inklusive. Die andere wichtige Zahl zum Buch lautet 1264, so viele Seiten hat es. Landsfrau Toni Morrison (in Bild) wiederum zählt zu den bedeutendsten Vertreterinnen afroamerikanischer Literatur. Im April erscheint mit Gott, hilf dem Kind (Rowohlt) der elfte Roman der 85-jährigen Literaturnobelpreisträgerin zur Situation der Schwarzen in den USA. Heute, verfolgt man die Nachrichten, nicht weniger aktuell als in den 1970ern, als sie zu veröffentlichen begann.