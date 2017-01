TV- und Radiotipps für Samstag, 7. Jänner

Promi-Darts-WM 2017, Chihiros Reise ins Zauberland, Willkommen bei den Sch'tis, Eine dunkle Begierde

15.15 GRIMMIG

Rotkäppchen (DDR 1962, Götz Friedrich) Große Augen, große Ohren, großer Mund: Die Verfilmung des Märchens der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1962 entstand in den legendären Berliner Defa-Studios. Für den Opernregisseur Götz Friedrich blieb dieser Film die einzige Kinoarbeit. Bis 16.20, MDR

20.15 PUNKTGENAU

Die Promi-Darts-WM 2017 Gerade ist die Darts-WM zu Ende gegangen, gewonnen hat "Mighty Mike" Michael van Gerwen. Jetzt will ProSieben mit den schnellen Pfeilen punkten und lässt Profis und Promis live gegeneinander antreten. Mit dabei sind unter anderem Lothar Matthäus und Reiner Calmund. Joko Winterscheidt moderiert, Elmar Pauke kommentiert. Bis 0.20 ProSieben

20.15 JA-SAGER

The Big Wedding (USA 2012, Justin Zackham) Ellie (Diane Keaton) und Don Griffin (Robert De Niro) sind schon seit langem geschieden. Aber jetzt steht die Hochzeit des Adoptivsohns Alejandro bevor. Wegen dessen streng katholischer leiblicher Mutter spielen Elli und Don das traute Paar. Da sind Turbulenzen freilich vorprogrammiert. Bis 21.35, ORF 1

20.15 FANTASY

Chihiros Reise ins Zauberland (Sen to Chihiro no kamikakushi, JPN 2011, Hayao Miyazaki) Oje. Die zehnjährige Chihiro hat es nicht leicht, sie ist ganz auf sich gestellt. Mama und Papa haben sich in Schweine verwandelt, und die Hexe Yubaba ist keine Gute. Chihiro muss zahlreiche Prüfungen bestehen, um ihre Eltern zu retten. Mit einem Oscar und einem Goldenen Bären ausgezeichnetes Trickfilmabenteuer aus den japanischen Ghibli-Studio. Sehenswert. Bis 22.35, Super RTL

20.15 HERZIG

Willkommen bei den Sch'tis (F 2008, Dany Boon) Philippe Abrams (Kad Merad) leitet eine Postfiliale im Hinterland von Marseille. Seine Frau will umziehen, er bewirbt sich um einen Job am Mittelmeer und mimt einen Rollstuhlfahrer, um seine Chancen zu erhöhen. Der Schwindel fliegt auf. Er wird strafversetzt und landet im kalten Norden. Dort trifft er auf warmherzige Menschen mit einem unverständlichen Dialekt und fühlt sich bald sehr wohl. Charmant. Bis 21.55, BR

vipmagazin

20.15 AUF DER SUCHE

Unknown Identity (Unknown, USA/D/GB/F 2011, Jaume Collet-Serra) Der US-Wissenschafter Martin Harris (Liam Neeson) reist zu einem Vortrag nach Berlin. Bei einem Unfall verliert er sein Gedächtnis. Er macht sich auf die Suche nach sich selbst. Packend. Bis 22.30, Vox

21.55 BLAU GEGEN ROT

Gnomeo und Julia (Gnomeo and Juliet, USA/GB 2011, Kelly Asbury) Ui, hier geht es zur Sache. Ein Nachbarschaftsstreit hat sich auch auf die Gartenzwerge ausgebreitet, geschont wird hier niemand. Doch dann lernt der blaue Gnomeo das liebreizende Zwergerl Julia mit der roten Mütze kennen. Da ist es um ihn geschehen. Doch die beiden können sich nur heimlich treffen. Rasanter Trickfilmspaß. Detail am Rand: Die Musik kommt von Elton John. Bis 23.35, Sat.1

22.20 ON THE ROAD

Convoy (USA 1978, Sam Peckinpah) Statt Cowboys sind es Truckfahrer, die hier den vielzitierten amerikanischen Traum von Abenteuer und Freiheit leben. Sie kämpfen gegen korrupte Polizisten und ungerechte Gesetze. In den Hauptrollen überzeugen Kris Kristofferson, Ali MacGraw und Ernest Borgnine. Bis 0.25, Servus TV

22.40 DROGEN IN SERIE

Cannabis Auf dem Meer vor der Südküste Spaniens überfallen Farid (Younes Bouab) und ein gewisser Comandante das Boot des Drogenbarons El Feo. Farid geht verletzt über Bord. Auf der Spurensuche nach ihrem verschwundenen Mann erfährt Farids Frau Anna (Kate Moran) von seinem Doppelleben und den angehäuften Schuldenbergen. Arte zeigt heute alle sechs Folgen der Serie. Bis 3.15. Arte

23.30 AMOUR FOU

Eine dunkle Begierde (A Dangerous Method, GB/CAN/D 2011, David Cronenberg) Schweiz im Jahr 1904: Sabina Spielrein ist sadomasochistisch veranlagt. Ihr Arzt Carl Gustav Jung wendet bei ihr eine neue Form der Gesprächstherapie an, die er mit Sigmund Freud entwickelt hat. Jung und Spielrein kommen sich näher. Mit Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Vincent Cassel. Keira Knightley. Bis 1.05, 3sat

vipmagazin

1.00 THRILLER

Ruhet in Frieden (A Walk Among the Tombstones, USA 2014, Scott Frank) Der ehemalige Polizist Matt Scudder arbeitet als privater Ermittler. Ein Drogendealer beauftragt ihn, die Mörder seiner Frau zu finden. Er nimmt die Spur eines psychopathischen Killerduos auf. Überzeugend: Liam Neeson als heruntergekommener Polizist. Bis 2.45, ORF 1