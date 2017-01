Pole Stoch Tages- und Tournee-Sieger

Piotr Zyla komplettiert polnischen Doppelerfolg in Gesamtwertung – Hayböck Tageszweiter in Bischofshofen

Bischofshofen – Kamil Stoch hat sich am Freitag den Gesamtsieg bei der 65. Vierschanzentournee mit einem Erfolg beim letzten Bewerb in Bischofshofen gesichert. Der Pole gewann mit Weiten von 134,5 und 138,5 Metern und 289,2 Punkten vor Michael Hayböck (283,3), der auf Weiten von 130,5 und 142 Meter kam. Dritter wurde der Pole Piotr Zyla, der damit in der Gesamtwertung auch noch an dem nach Innsbruck führenden Daniel Andre Tande vorbei auf Platz zwei hüpfte. Der Norweger belegte in der letzten Konkurrenz hinter dem ebenso enttäuschenden Stefan Kraft nur den 26. Platz.

Markus Schiffner belegt als zweitbester Österreicher Tagesrang elf, unmittelbar vor Manuel Fettner. Bester Österreicher in der Gesamtwertung wurde Fettner als Fünfter, Kraft beendete die Tournee als Sechster. (red, 6.1.2017)

Tournee-Gesamtwertung:

1. Kamil Stoch (POL) 997,8 Punkte

2. Piotr Zyla (POL) 962,5

3. Daniel Andre Tande (NOR) 941,8

4. Maciej Kot (POL) 934,3

5. Manuel Fettner (AUT) 926,8

6. Stefan Kraft (AUT) 926,5

7. Markus Eisenbichler (GER) 924,4

8. Stephan Leyhe (GER) 911,1

9. Domen Prevc (SLO) 908,8

10. Andreas Stjernen (NOR) 900,3

Ergebnis Bischofshofen:

1. Kamil Stoch (POL) 289,2 (134,5/138,5)

2. Michael Hayböck (AUT) 283,3 (130,5/142,0)

3. Piotr Zyla (POL) 275,8 (131,0/137,0)

4. Domen Prevc (SLO) 275,2 (130,5/139,5)

5. Maciej Kot (POL) 268,8 (130,5/135,0)

6. Richard Freitag (GER) 267,4 (130,5/134,0)

7. Jurij Tepes (SLO) 261,6 (141,0/124,5)

8. Stephan Leyhe (GER) 259,9 (126,5/132,0)

9. Karl Geiger (GER) 259,0 (127,0/132,0)

10. Andreas Stjernen (NOR) 258,7 (130,5/129,0)

11. Markus Schiffner (AUT) 258,4 (133,0/129,5)

12. Manuel Fettner (AUT) 255,7 (123,5/131,5)

weiter:

25. Stefan Kraft (AUT) 232,8 (128,0/121,0)

26. Daniel-Andre Tande (NOR) 231,5 (135,0/117,0)

27. Andreas Kofler (AUT) 230,6 (115,5/127,0)

29. Elias Tollinger (AUT) 225,7 (123,0/123,5)