Schlechte Performance: Apple-Chef Cook verdient heuer weniger

Tim Cook erhielt insgesamt 8,7 Millionen Dollar Gehalt

Apple-Chef Tim Cook musste 2016 mit fast 2 Mio. Dollar weniger vorliebnehmen. Er verdiente Apple-Angaben vom Freitag zufolge 8,7 Mio. Dollar (8,28 Mio. Euro), 15 Prozent weniger als 2015. Finanzchef Luca Maestri kam auf 22,8 Millionen, ein Rückgang von zehn Prozent. Auch die anderen Führungskräfte des iPhone-Herstellers mussten Einbußen hinnehmen.

Durchwachsene Performance

Die Geschäfte bei Apple hatten sich zuletzt durchwachsen entwickelt. In den ersten drei Quartalen war der Umsatz jeweils rückläufig gewesen, in den letzten drei Monaten des Jahres wollte das Management diesen Trend aber durchbrechen. Die Apple-Aktie war 2016 um etwa 10 Prozent gestiegen. Der Dow Jones-Index, in dem sie gelistet ist, kletterte in dem Zeitraum um rund 15 Prozent. (APA, 6.1.2017)