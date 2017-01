Steuern: Reform für Mitterlehner erst 2018 Thema

Erst 2018 werden die positiven Auswirkungen der jüngsten Steuerreform langsam wieder schwinden, sagte der ÖVP-Obmann

Wien – Für ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner kommt in diesem Jahr keine neue Steuerreform infrage. "Wenn, dann wird man das 2018 in Angriff nehmen müssen", sagte er am Donnerstag in der ORF-"ZiB2". Dann nämlich würden die positiven Auswirkungen der jüngsten Steuerreform "langsam wieder schwinden", meinte Mitterlehner. Der Fokus werde dabei vor allem auf die kalte Progression gerichtet sein. (APA, 5.1.2017)