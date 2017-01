Feller macht mit Einfädler Weg frei für Mölgg

Italiener gewinnt nach acht Jahren wieder einen Slalom. Der zur Halbzeit führende ÖSV-Läufer scheitert im Finale, Hirscher klar am Podest vorbei

Zagreb – Der Italiener Manfred Mölgg hat am Donnerstagabend den Weltcup-Slalom in Zagreb gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich klar vor dem Deutschen Felix Neureuther (+0,72 Sek.) sowie dem Norweger Henrik Kristoffersen (0,75) durch. Als bester Österreicher landete Michael Matt (1,31) unmittelbar vor Marcel Hirscher (1,43) auf Platz fünf. Der Halbzeitführende Manuel Feller fädelte in der Entscheidung beim zweiten Tor ein.

Für Routinier Mölgg war es dritte Weltcup-Sieg (alle im Slalom) seiner Karriere, der erste seit 1. Februar 2009 in Garmisch. In der Gesamtwertung baute Seriensieger Hirscher seinen Vorsprung auf den Norweger Kjetil Jansrud auf 271 Punkte aus.

Das Rennen in Zagreb war geprägt von schwierigen Bedingungen. Schneite es im ersten Lauf unterschiedlich stark, so sorgte in der Entscheidung vor allem stark böiger Wind für teilweise nicht faire Verhältnisse, die manchen Läufern schwer zu schaffen machten.

Unerwartetes Halbzeitergebnis

Überraschend Schnellster im ersten Durchgang war Manuel Feller, der den nach langer Zeit wieder einmal aufzeigenden französischen Routinier Julien Lizeroux um fünf Hundertstel auf Platz zwei verwies. Sensationeller Dritter und damit noch eine Zehntelsekunde vor Hirscher reihte sich der mit Startnummer 45 ins Rennen gegangene US-Amerikaner Mark Engel ein. Sieger Mölgg war zunächst nur Fünfter vor Kristoffersen, Neureuther gar nur Achter.

Im Finale wurde dann aber noch einmal durchgemischt, während Lizeroux mit heftigen Böen zu kämpfen hatte und Engel im Schlussabschnitt scheiterte, verlor auch Hirscher kontinuierlich bis ins Ziel. Leader Feller vergeigte seine große Chance bereits kurz nach dem Start, war wie er später erklärte, jedoch überhaupt nicht nervös. (APA, red, 5.1.2017)