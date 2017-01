Schauspieler Klaus Wildbolz verstorben

Der 79-Jährige war bekannt aus Serien wie "Schlosshotel Orth" oder "Der Bergdoktor"

Wien – Der Fernsehschauspieler Klaus Wildbolz ist tot. Der gebürtige Wiener verstarb im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt, berichtet Radio Wien unter Berufung auf das Management des Publikumslieblings. Nachdem Wildbolz seine Karriere zunächst am Theater begonnen hatte, wurde er vor allem mit Fernsehserien wie "Schlosshotel Orth" oder "Der Bergdoktor" einem breiten Publikum bekannt.

Geboren wurde Wildbolz, dessen Familie Schweizer Wurzeln besitzt, am 25. August in Wien. Nach dem Studium am Reinhardt-Seminar und ersten Engagements, kam er 1965 an das Theater in der Josefstadt. Relativ bald wandte sich der Künstler jedoch dem Fernsehen zu, wo er als Moderator der ARD-Show "Schnick-Schnack" erste Bekanntheit erlangte. Später spielte er in der Mehrzahl der großen TV-Gassenhauer wie "Schwarzwaldklinik" über "Derrick" bis zum "Traumschiff" in Gastrollen. (APA, 5.1.2017)