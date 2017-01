71-Jährige tot – Mann hatte Vorhaben bei Polizeinotruf angekündigt

Wien – Ein 81-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag bei der Wiener Polizei angekündigt, seine Frau zu töten und sich selbst umzubringen. Einsatzkräfte fanden in der Wohnung des Paares in Simmering die Leiche der 71-Jährigen und den schwer verletzten Mann. Der 81-Jährige wurde nach Angaben der Polizei am Abend noch operiert. (APA, 5.1.2017)