Historischer Kalender – 7. Jänner

1537 – Alessandro Medici, Herzog von Florenz, wird ermordet, sein Nachfolger wird Cosimo von Medici.

1622 – Kaiser Ferdinand II. schließt einen Friedensvertrag mit dem Fürsten von Siebenbürgen, Gabor Bethlen. Dieser war als Verbündeter der böhmischen Protestanten bis Preßburg vorgestoßen und hatte sich 1620 zum König von Ungarn proklamieren lassen.

1727 – Uraufführung des Dramas "Lucio Vero, imperator di Roma" von Attilio Ariosti am King's Theatre in London.

1807 – England verhängt eine Küstenblockade gegen das napoleonische Frankreich und dessen Verbündete.

1857 – Uraufführung des Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur von Franz Liszt.

1902 – Nach der Niederschlagung des Boxeraufstands in China kehrt die 1901 nach Sian geflüchtete Kaiserinwitwe Cixi (Tzu-hsi) mit dem Hof in die Verbotene Stadt in Peking zurück.

1927 – Das erste transatlantische Telefongespräch wird von New York City nach London geführt.

1932 – Die USA protestieren offiziell gegen die japanische Aggression in China.

1933 – Die Schallplattenfirma Electrola bringt die einzige existierende Aufnahme von Enrico Caruso heraus.

1934 – Nach 140 Sprengstoffanschlägen in verschiedenen Teilen Österreichs innerhalb von nur einer Woche protestiert die Bundesregierung bei der deutschen Reichsregierung gegen die nationalsozialistischen Übergriffe. Berlin verweigert die Annahme der Protestnote.

1937 – Kronprinzessin Juliana von Holland heiratet den deutschen Prinzen Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Prinz Bernhard erhält den Titel "Prinz der Niederlande" und das Prädikat "Königliche Hoheit".

1972 – Die Volksrepublik China unternimmt einen Kernwaffentest in der Wüste Taklamakan.

1972 – Bei einem Flugzeugabsturz auf Ibiza sterben 104 Menschen.

1977 – Die am 1.1. gegründete Bürgerrechtsbewegung Charta 77 veröffentlicht in Prag eine gleichnamige Resolution, in der die Regierung aufgefordert wird, die Menschen- und Bürgerrechte zu respektieren. Die Beamten reagieren mit Festnahmen und Ausweisungsdrohungen.

1992 – Fünf EG-Beobachter kommen beim Abschuss ihres Hubschraubers über kroatischem Territorium ums Leben.

1997 – Die Entführung einer AUA-Maschine durch einen Bosnier wird in Berlin-Tegel unblutig beendet.

2007 – Anders Jacobsen gewinnt gleich in seiner ersten Weltcupsaison die Vierschanzen-Tournee der Skispringer. Der Norweger verweist den Tiroler Gregor Schlierenzauer und Simon Ammann aus der Schweiz auf die weiteren Plätze. Schlierenzauer, der ebenfalls sein Tourneedebüt gibt, gewinnt das Tournee-Springen in Oberstdorf und Bischofshofen.

2015 – Frankreich unter Schock: Beim Angriff islamistischer Terroristen auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" werden zwölf Menschen getötet, darunter mehrere Zeichner und der Chefredakteur. Zwei Tage später stürmt die Polizei ein Versteck der Attentäter und tötet beide Männer.

Geburtstage:

Papst Gregor XIII. (Ugo Buoncompagni) (1502-1585)

Milovan Glisic, serb. Schriftsteller (1847-1908)

Josef Scheidl, öst. Politiker (1907-1985)

Nicanor Zabaleta, span. Harfenist (1907-1993)

Günter Wand, dt. Dirigent (1912-2002)

Jean-Pierre Rampal, frz. Flötist (1922-2000)

Wolfgang Reichmann, dt. Schauspieler (1932-1991)

Max Gallo, franz. Historiker, Schriftsteller und ehem. Politiker (1932- )

Sylvia Caduff, schweiz. Dirigentin (1937- )

Franz Josef Czernin, öst. Schriftsteller (1952- )

Andreas Staribacher, öst. Jurist/Politiker (1957- )

Ole Kristian Furuseth, norweg. Skirennläufer(1967- )

Todestage:

Andre Maginot, franz. Politiker (1877-1932)

Carl Schuricht, dt. Dirigent (1880-1967)

John Berryman, US-Schriftsteller (1914-1972)

Fritz Sitte, öst. Journalist und Abenteurer (1924-2007)

Gerhard Mensching, dt. Schriftsteller (1932-1992)



(APA, 7.1.2017)