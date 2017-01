Integrationsexperte schlägt Kopftuchverbot für Staatsdiener vor

Heinz Faßmann verweist auf Trennung von Kirche und Staat

Wien – Der Integrationsexperte und Regierungsberater Heinz Faßmann schlägt ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst vor. Als Dienstgeber komme dem Staat eine wichtige Signalfunktion zu, und Beamte sollten daher neutral gegenüber Religionen auftreten, begründete der Vorsitzende des Expertenrats für Integration am Donnerstag im ORF-"Mittagsjournal" und in den "Salzburger Nachrichten" seinen Vorschlag. "Bei der Frage etwa, ob Lehrerinnen in öffentlichen Schulen ein Kopftuch tragen dürfen, würde ich klar sagen: Nein", wird Faßmann in den "SN" zitiert.

Beitrag zur Säkularität

Zuletzt hat auch auch SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder bekräftigt, dass er sich ein Gesichtsgebot vor Behörden, an Gerichten, Schulen und Universitäten vorstellen kann. Außenminister Sebastian Kurz hatte sich wiederholt für ein Burkaverbot ausgesprochen. Die Koalitionsparteien konnten sich bisher aber nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen.

Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) will in der Frage verschleierter Staatsdienerinnen ein Verfahren einer Belgierin vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) abwarten.

Faßmann sieht dies als Beitrag zur Säkularität Österreichs, also zum Prinzip der Trennung von Kirche und Staat. Als Ausnahme nannte er den bekenntnisorientierten Religionsunterricht.

Kreuz in Klassen "historisch gewachsen"

Nicht beurteilen wollte Faßmann, ob im Sinne der Trennung von Kirche und Staat auch das Kreuz im Klassenzimmer abgehängt werden sollte. Aus Sicht der Integration habe dies eine viel geringere Bedeutung, weil "historisch gewachsen", so Faßmann. (APA, red, 5.1.2017)