Astronomen rätseln über Galaxie mit zwei Ringen

Die in rund 360 Millionen Lichtjahren Entfernung liegende Galaxie mit der Bezeichnung PGC 1000714 besitzt nämlich gleich zwei Sternenringe. Wie Wissenschafter um Burcin Mutlu-Pakdil von der University of Minnesota Duluth anhand von Multispektralaufnahmen der Galaxie feststellen konnten, besteht der äußere Ring aus blauen, sehr jungen Sternen. Kaum einer davon dürfte älter als 130.000 Jahre sein.

Duluth – Galaxien können in den unterschiedlichsten Formen auftreten: Die meisten Sterneninseln bilden Ellipsen oder Spiralen bzw. Balkenspiralen wie unsere Milchstraße. Auch linsenförmige oder diffuse Galaxien sind verhältnismäßig häufig. Außerordentlich selten sind dagegen Galaxien, die aus einem Kern bestehen, der von einem Ring aus Sternen umgeben ist. Diese sogenannten Hoag-Galaxien machen nur 0,1 Prozent aller bekannten Galaxien aus. Nun jedoch berichten Astronomen in den "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" von der Entdeckung einer Sonderform der Hoag-Galaxien, die bisher einzigartig ist.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: "A photometric study of the peculiar and potentially double ringed, non-barred galaxy: PGC 1000714."