Mindestens drei Verletzte bei Explosion in Izmir

Brennendes Fahrzeug bei Gerichtsgebäude

Istanbul – Bei einer Explosion in der westtürkischen Stadt Izmir sind mindestens dei Menschen verletzte worden. Wie der türkische Sender CNN berichtete, brannte im Ort des Explosion in der Nähe eines Gerichtsgebäudes mindestens ein Fahrzeug. Zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz. Die Nachrichtenagentur Dogan meldete, es habe mindestens drei Verletzte gegeben. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Drittgrößte Stadt

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die größte Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist Izmir bisher von schweren Anschlägen verschont geblieben. Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert. (Reuters, 5.1.2017)